Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Kar Nedeniyle Yolda Kalan Araçlar Kurtarıldı

Balıkesir'de Kar Nedeniyle Yolda Kalan Araçlar Kurtarıldı

17 dakika önce

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesi Kerti Mevkii'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 30 araç mahsur kaldı.

Balıkesir'de Kar Nedeniyle Yolda Kalan Araçlar Kurtarıldı, System.String[]
BALIKESİR'in Sındırgı ilçesi Kerti Mevkii'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 30 araç mahsur kaldı. Araçlar, belediye ve Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla kurtarılıdı.Sındırgı- Akhisar Karayolu'nun Kertil Mevkii'nde gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, araçların yolda mahsur kalmasına neden oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi ile Karayolları ekiplerinin yoğun çabasıyla yolda kalan 30 araca ulaşıldı. Belediye ekipleri, mahsur kalan araç sürücülerine yiyecek ve çay dağıttı. Araç sürücüleri de kendilerine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti. Sındırgı Belediyesi tarafından ilçe sakinlerine atılan cep telefonu mesajında da "Balıkesir, Simav, Demirci, Gördes ve Akhisar yönüne seyahat edecek vatandaşların araçlarında zincir olmadan yola çıkmamaları" istendi.

Görüntü Dökümü

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Kar yağışından görüntüler

Ekiplerin çalışmaları ve araçların kurtarılması

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,

Süresi: 42 Saniye, Boyutu: 1.68 MB.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:39 Kaynak: DHA

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