Balıkesir'de kar nedeniyle yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentteki okullarda yarın başlanması planlanan yüz yüze eğitimin kardan dolayı 1 gün ertelendiğini duyurdu.

Vali Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kar yağışının devam etmesi ve ulaşımda aksamalar oluşabileceği ihtimali üzerine, yarın başlaması planlanan resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokulların eğitim faaliyetlerinin 1 gün ertelendiğini bildirdi.

Bu okullarda yüz yüze eğitiminin 16 Şubat Salı günü başlayacağını belirten Şıldak, "Ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Bütün öğrencilerimize sağlık ve başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.