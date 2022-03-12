Balıkesir'de kar Nergis Çayı çevresini beyaza bürüdü - Son Dakika

Balıkesir'de etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen Nergis Çayı ve çevresi havadan görüntülendi.

İki gün boyunca yurdun büyük bölümünde görülen kar yağışı, Balıkesir'in kent merkezinde de etkili oldu.

Merkez Altıeylül ilçesine bağlı Balıklı Mahallesi'ndeki Nergis Çayı ve çevresinde yağan kar sonrası seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

Balıklı Mahallesi ve Nergis Çayının birleşmesiyle ortaya çıkan manzara dron ile görüntülendi.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre ise kar yağışının kentte hafta sonu da sürmesi bekleniyor.