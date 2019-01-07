Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Kar Yağışı

Balıkesir'de Kar Yağışı

29 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasındaki kara yolu, kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasındaki kara yolu, kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgede devam kar yağışı özellikle kara yolu ulaşımında aksamalara neden oluyor. Sürücüler, gün boyu ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasındaki kara yolununun Kazdağları'ndan geçen kesiminde zor anlar yaşandı.

Edremit-Yenice kara yolunda akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım durdu, bazı araçlar ise yolda mahsur kaldı.

Kar lastiği ve zinciri olan araçlar ise güçlükle ilerledi.

Mahsur kalan araçlar Edremit Belediyesi ekiplerince, kamyonet ve greyderle çekilerek kurtarıldı.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli Hakkı Şen, bölgede yoğun kar yağışı olduğunu ifade ederek, "Sürücülere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Greyderimiz de Kalkım tarafına geçti. Kar küremesi yapıp yolu açmaya çalışıyor." dedi.

Midibüs sürücüsü Mehmet Aydoğan, Yenice tarafına gitmeye çalıştığını belirterek, "Yollar şu anda kapalı. Çanakkale tarafı açık değil. Aracımıza zincir taktık. Yavaş yavaş gitmeye çalışacağız. Başka çaremiz yok." diye konuştu.

Gülizar Malkoç da yaklaşık 2 saatten bu yana yardım beklediklerini dile getirdi.

Ertuğrul Müftüoğlu ise otomobilinin kayarak yoldan çıktığını söyledi. Belediye ekiplerinin yardımıyla aracının kurtarıldığını anlatan Müftüoğlu, "Edremit sınırına kadar yol tuzlanmış ve açık. Bu taraf ise kapalı. Bir araç çıkamıyordu ona yol vereyim derken kenara doğru gidince buzlanmadan dolayı aracım kayarak çukura girdi. İki saattir buradayım. İmdadımıza Edremit Belediyesi yetişti." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:39 Kaynak: AA

Yenice, Edremit, Balıkesir, Kar, Güncel
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