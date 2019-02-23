Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Kar Yağışı

Balıkesir'de Kar Yağışı

1 saat önce

Meteoroloji'nin kar uyarısı vermesinin ardından bu sabah Balıkesir'in yüksek rakımlı yerleri beyaza büründü.

Balıkesir'de Kar Yağışı, System.String[]
Meteoroloji'nin kar uyarısı vermesinin ardından bu sabah Balıkesir'in yüksek rakımlı yerleri beyaza büründü. Kar yağışı özellikle Gönen ilçesinin Sebepli ve fındıklı kırsal mahallelerinde etkili oldu.

Balıkesir güne kar yağışı ile başladı. Şehrin yüksek rakımlı noktaları beyaza bürünürken, Gönen ilçesinin Sebepli ve Fındıklı kırsal mahallalerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah erken saatlerde başlayan kar, beyaz örtü oluştururken vatandaşlarda ani bastıran kar karşısında şaşırdı.

Kar yağışının yarın akşama kadar etkili olacağı kaydedildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:58 Kaynak: İHA

Sabah, Balıkesir, Kar, Güncel
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