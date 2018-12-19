Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Kar Yağışı ve Buzlanma

Balıkesir'de Kar Yağışı ve Buzlanma

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ile Çanakkale'nin Yenice ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan ve Kazdağları'nın eteklerinden geçen kara yolunda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.

Balıkesir'de Kar Yağışı ve Buzlanma, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ile Çanakkale'nin Yenice ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan ve Kazdağları'nın eteklerinden geçen kara yolunda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.

Alınan bilgiye göre, Edremit-Yenice karayolunda kar yağışı ve buzlanma etkili oluyor. Zincir ve kar lastiği kullanmayan araçların kayması yüzünden trafikte zaman zaman aksamalar görülüyor.

Karayolları 141. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kara yolunda sık sık tuzlama çalışması yapıyor.

Sürücülerden Mustafa İlvan, "Kar görmek için Kazdağları'na çıktık ama aracımız yolda kaldı. İtekleyerek çıkabildik. Bizim için heyecan oldu." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:32 Kaynak: AA

Yenice, Edremit, Balıkesir, Kar, Güncel
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