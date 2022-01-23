Balıkesir'de kar yağışı yerini güneşe bıraktı - Son Dakika

- (Özel) Balıkesir'de sabah kar yağdı akşam güneş açtı

Balıkesir'de kar yağışı yerini güneşe bıraktı

BALIKESİR - Balıkesir'de gün içinde yağan kar yerini gün batarken güneşe bıraktı.

Balıkesir'de sabah kar yağışı ile uyanan vatandaşlar gün sonunda güneş batarken güneşli havadan nasibini aldılar. Sabahtan başlayan kar öğlende etkisini sürdürmeye devam ederken gün sonunda kar yağışı yerini güneşe bıraktı. Şehirde çatıların ve yollarda duran karlar gün batımında kartpostallık görüntüler drone ile havadan görüntülendi. Balıkesir Meteorolojisinin verilerine göre akşam'da karlı havanın etkili olması bekleniyor.