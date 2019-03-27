Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 3 Ölü

Balıkesir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 3 Ölü

21 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kömür sobasından sızan gazdan zehirlenen aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 3 Ölü, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kömür sobasından sızan gazdan zehirlenen aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Doğruca Mahallesi'ndeki evlerinin bir odasında uyuyan İsmail İz (76), eşi Zeliha İz (73) ve kızı Aynur Çetin (46), sabah saatlerinde, yaşlı çiftin aynı evin başka bir odasında yatan torunları tarafından hareketsiz bulundu.

Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, söz konusu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

İlk incelemede, kömür sobasından sızan gazdan zehirlenerek öldükleri anlaşılan İsmail ve Zeliha İz ile Aynur Çetin'in cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:15 Kaynak: AA

Bandırma, Balıkesir, Güncel
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