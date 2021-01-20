Balıkesir'de kargo aracında yangın - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kargo şirketine ait hafif ticari araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Altınoluk Mahallesinde kargoları adreslerine teslim etmek üzere yola çıkan Ulaş Özer yönetimindeki 34 JS 0732 plakalı kargo aracının motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Hafif ticari aracı yol kenarına parkeden sürücü Öze, yanındaki arkadaşı ile bir yandan kargo paketlerini araçtan çıkararak yanmaktan son anda kurtarırken bir yandan da söndürmeye çalıştı.

Başarılı olamayan Özer, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Altınoluk müfrezesi yangını kısa sürede söndürdü.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.