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Balıkesir'de karı koca kavgasında kan aktı

42 dakika önce

Balıkesir'de karı koca kavgasında kan aktıBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde karı koca arasında çıkan bıçaklı kavgada Hakkı Aydın yaralanırken karısı Işıl Aydın hayatını kaybetti.

Balıkesir'de karı koca kavgasında kan aktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde karı koca arasında çıkan bıçaklı kavgada Hakkı Aydın yaralanırken karısı Işıl Aydın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye Gaziilyas Mahallesi Kışla Caddesi Hira Apartmanında bugün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Hakkı Aydın ve eşi Işıl Aydın belirlenemeyen bir sebep ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında çıkan bıçaklı kavgada Hakkı Aydın yaralanırken eşi Işıl Aydın aldığı bıçak darbeleri ile hayatını olay yerinde kaybetti. Çiftin 2018 yılında evlendikleri öğrenildi. Olayın bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Adresin tespitinin ardından yaralı Hakkı Aydın sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Hakkı Aydın yaraları nedeniyle ameliyata alındı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çiftin bir süredir ayrı yaşadıkları Işıl Aydın hakkında 27 Ağustos'ta koruma kararı alındığı ve bir ay sonra 27 Eylül'de koruma ve uzaklaştırma kararının yenilenmediği ve kendi isteği ile kaldırıldığı iddia edildi.

Balıkesir'de karı koca kavgasında kan aktı

Işıl Aydın, Balıkesir, Edremit, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:51 Kaynak: İHA
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