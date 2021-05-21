Balıkesir'de karısını bıçaklayıp öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Birgül Çınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Altınova Mahallesi'nde yaşayan Yıldıray Çınar henüz bilinmeyen nedenle eşi Birgül Çınar'la tartışmaya başladı.

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