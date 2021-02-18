Balıkesir'de karlar erimeye başladı - Son Dakika

Balıkesir'de karlar erimeye başladı

Balıkesir'de karlar erimeye başladı Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de başlayan kar yağışı ile birlikte Balıkesir ili beyaza bürünürken, şehir adeta gelinlik giydi.

Balıkesir'de karlar erimeye başladı BALIKESİR - Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de başlayan kar yağışı ile birlikte Balıkesir ili beyaza bürünürken, şehir adeta gelinlik giydi. Vatandaşlara zor anlar yaşatan karlar ise erimeye başladı. Balıkesir merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının son 20 yılda görülen en yoğun kar yağışının olduğu ve Balıkesir merkezde kar yağışının güzel kartpostal görüntüler ortaya çıkardığı görüldü. Yoğun kar sonrasında duran kar yağışı yerini erimeye bıraktı. İl ve ilçe esnafları dükkanlarının önünde bulunan karları temizlemeye başladı, yollar erimeyle birlikte normale döndü. Balıkesir merkezdeki beyaz örtü ise havadan görüntülendi.

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