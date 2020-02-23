Balıkesir'de kavga edenleri ayırmaya çalışırken bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de kavga edenleri ayırmaya çalışırken bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika

Balıkesir'de kavga edenleri ayırmaya çalışırken bıçaklanan kişi öldü

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kavga edenleri ayırmaya çalışırken bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de kavga edenleri ayırmaya çalışırken bıçaklanan kişi öldü, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kavga edenleri ayırmaya çalışırken bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altınkum Mahallesi'nde S.K. ile M.Ç. alacak meselesinden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü gören Onursal Barış Fettahoğlu (47), ikiliyi ayırmaya çalışırken baldırından kesici aletle yaralandı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Fettahoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüphelilerden S.K'yi gözaltına aldı, olay yerinden kaçan M.Ç. çevredeki araştırmalar sonucu yakalandı.


Fettahoğlu'nun cenazesi defnedildi

Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilen Fettahoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemi sonrası yakınları tarafından Akçay Mahallesi'ndeki evinin önüne, helallik alınmasının ardından da Ağa Camisi'ne götürüldü.

Fettahoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Edremit İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şüphelilerden biri tutuklandı

Onursal Barış Fettahoğlu'nun ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

S.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Balıkesir, Edremit, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsrail askerleri, öldürdükleri filistinliyi buldozerle sürükledi
Son dakika: İran'da yayılan koronavirüs nedeniyle sınır kapıları kapatıldı, ulaşım tek taraflı durduruldu Çin Devlet Başkanı'ndan korkutan koronavirüs sözleri: Hala acımasız ve karmaşık Van'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Son Dakika Haberleri
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 01:17:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de kavga edenleri ayırmaya çalışırken bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]