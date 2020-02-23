Balıkesir'de kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan iş adamı hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan iş adamı hayatını kaybetti - Son Dakika

Balıkesir'de kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan iş adamı hayatını kaybetti

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen iş adamı hayatını kaybetti.

Balıkesir'de kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan iş adamı hayatını kaybetti, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen iş adamı hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Altınkum Mahallesi Gülsü Caddesi üzerinde bulunan bir bayinin önünde meydana geldi. İş adamı Onursal Barış Fettahoğlu, S.K. ve M.Ç. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışmakta olan kişileri ayırmak istedi. Bu sırada S.K. isimli kişi Fetthaoğlu'nu sağ baldır kısmından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Hastaneye kendi imkanları ile giden Onursal Barış Fettahoğlu hastanede hayatını kaybetti.


Olay sonrası polis gasp, oto hırsızlığı, uyuşturucu madde bulundurmak gibi suçlardan sabıkası bulunan S.K. isimli kişiyi kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili olarak diğer müşteki M.Ç. isimli kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili polisin tahkikatının sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Altınkum, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:43 Kaynak: İHA
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