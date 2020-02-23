Balıkesir'de kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika
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Balıkesir'de kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, iki kişi arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, iki kişi arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altınkum Mahallesi'nde S.K. ile M.Ç, alacak verecek meselesinden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü gören Onursal Barış Fettahoğlu, ikiliyi ayırmaya çalışırken baldırından kesici aletle yaralandı.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Fettahoğlu'nu Edremit Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ağır yaralanan Fettahoğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri şüphelilerden S.K'yı olay yerinde gözaltına alırken, kaçan M.Ç. çevredeki araştırmalar sonucu yakalandı.

Balıkesir, Altınkum, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:46 Kaynak: AA
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