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Balıkesir'de kayıp ihbarı yapılan kız çocuğu ölü bulundu - Son Dakika

Balıkesir'de kayıp ihbarı yapılan kız çocuğu ölü bulundu

21.08.2021 12:23
Balıkesir'de kayıp ihbarı yapılan kız çocuğu ölü bulundu, System.String[]

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, bir süredir haber alınamadığı için kayıp ihbarı yapılan 16 yaşındaki kız, Yörücekler Barajı'nda ölü bulundu.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, bir süredir haber alınamadığı için kayıp ihbarı yapılan 16 yaşındaki kız, Yörücekler Barajı'nda ölü bulundu.

Arama çalışmalarını barajda sürdüren ekipler, sabah saatlerinde H.G.Y'nin (16) cansız bedeniyle karşılaştı.

Arama kurtarma ekiplerince sudan çıkarılan cenaze, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

H.G.Y'nin ailesi, 18 Ağustos'tan bu yana çocuklarından haber alamadıklarını jandarma ekiplerine bildirmiş, kızın son olarak ilçe merkezindeki bir marketten alışveriş yapıp daha sonra taksiyle Yörücekler Barajı'na gittiği tespit edilmişti. AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince barajda arama çalışması yapılmıştı.

Balıkesir'de kayıp ihbarı yapılan kız çocuğu ölü bulundu
Balıkesir'de kayıp ihbarı yapılan kız çocuğu ölü bulundu

Arama Kurtarma, Balıkesir, Bigadiç, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de kayıp ihbarı yapılan kız çocuğu ölü bulundu - Son Dakika


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