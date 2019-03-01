Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Kayıtlı Araç Sayısı 478 Bin 375 Ulaştı

Balıkesir'de Kayıtlı Araç Sayısı 478 Bin 375 Ulaştı

49 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre 2019 yılı ocak ayı sonu itibarıyla Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam 478 bin 375 adet taşıt olduğu bildirildi.

Balıkesir'de Kayıtlı Araç Sayısı 478 Bin 375 Ulaştı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre 2019 yılı ocak ayı sonu itibarıyla Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam 478 bin 375 adet taşıt olduğu bildirildi.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Balıkesir' de ocak ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0.2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,7 oranında artış gösterdi. Ocak ayı sonu itibarıyla Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam 478 bin 375 adet taşıtın yüzde 43,5' ini otomobil, yüzde 1.3' ünü minibüs, yüzde 0.8' ini otobüsler oluşturdu. Kamyonetler yüzde 14.3' ünü, yüzde 2.6'sını kamyon, yüzde 24' ünü motosiklet, yüzde 0.2'sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 13.3' ünü ise traktör oluşturdu. Balıkesir'de aynı tarih itibarıyla 8 bin 404 adet taşıt el değiştirdi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:22 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kira Gelir Beyanı Bugün Başladı Balıkesir'de Sağlık Çalışanlarına 2 Bin 900 Lira Maaş Promosyonu Verilecek

Annesini Kanserden Kaybeden Hande Erçel, Sessizliğini Bozdu: Annemi Çok Özledim Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Ocak'ta 23 Milyona Dayandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 14:11:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Kayıtlı Araç Sayısı 478 Bin 375 Ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]