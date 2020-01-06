Balıkesir'de kayıtlı araç sayısı 484 bin 861'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de kayıtlı araç sayısı 484 bin 861'e yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Balıkesir'de kayıtlı araç sayısı 484 bin 861'e yükseldi

7 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürü Arif Şahin tarafından açıklanan bilgilere göre 2019 yılı Kasım ayında Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 oranında artarak 484 bin 861'e yükseldi.

Balıkesir'de kayıtlı araç sayısı 484 bin 861'e yükseldi, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürü Arif Şahin tarafından açıklanan bilgilere göre 2019 yılı Kasım ayında Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 oranında artarak 484 bin 861'e yükseldi.


TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Balıkesir' de Kasım ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,6 oranında artış gösterdi. Kasım ayı sonu itibarıyla Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam 484 bin 861 adet taşıtın yüzde 43,2' sini otomobil, yüzde 1,3' ünü minibüs, yüzde 0,7' sini otobüs, yüzde 14,2' sini kamyonet, yüzde 2,6' sını kamyon, yüzde 24,5' ini motosiklet, yüzde 0,2' sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 13,3' ünü ise traktör oluşturdu. Balıkesir en çok traktöre sahip iller arasında 5. Sırada yer alırken, Balıkesir'de 14 bin 694 adet taşıt el değiştirdi. - BALIKESİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:57 Kaynak: İHA
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