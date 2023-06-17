Balıkesir'de kaza: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

İzmir'den İstanbul yönüne giden Yakup Mergen idaresindeki 06 EZ 2032 plakalı hafif ticari araç, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Savaştepe ilçesine bağlı Mecidiye Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçtaki Saniye Mergen (58), Rojin Akın (20), Leyla Kılıç (30), Aysun Kılıç (6) ve 2 yaşındaki Feride Naz Kılıç yaralandı. Ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Feride Naz Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.