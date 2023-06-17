Balıkesir'de kaza: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Balıkesir'de kaza: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Balıkesir'de kaza: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

17.06.2023 16:31

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 2 yaşındaki Feride Naz Kılıç hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir'den İstanbul yönüne giden Yakup Mergen idaresindeki 06 EZ 2032 plakalı hafif ticari araç, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Savaştepe ilçesine bağlı Mecidiye Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçtaki Saniye Mergen (58), Rojin Akın (20), Leyla Kılıç (30), Aysun Kılıç (6) ve 2 yaşındaki Feride Naz Kılıç yaralandı. Ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Feride Naz Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Balıkesir'de kaza: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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