Balıkesir'de kaza: 6 yaralı - Son Dakika
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Balıkesir'de kaza: 6 yaralı

23.04.2022 16:28
Balıkesir'de kaza: 6 yaralı

Balıkesir'in Altıeylül İlçesindeki Beyoğlu Caddesinde meydana gelen kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Balıkesir'in Altıeylül İlçesindeki Beyoğlu Caddesinde meydana gelen kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Beyoğlu Caddesinde meydana geldi. Çarşı istikametine seyir eden B.Ö'nün kullandığı araç karşı şeritten sola dönmek isteyen A.A idaresindeki araçla çarpıştı. B.Ö'nün kullandığı araç çarpmanın etkisiyle kaldırımda bulunan A.İ, A.A ve N.C isimli çocuklara çarparak yaralanmalarına neden oldu. Araç sürücüsünde herhangi bir yaralanma olmazken diğer şahıslar A.İ ve A.A hafif şekilde, N.C isimli şahıs ise ayağının üzerinden araç geçme suretiyle yaralandı. Olayda yaralananlara 112 ekipleri müdahale ederken, yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de kaza: 6 yaralı
Balıkesir'de kaza: 6 yaralı
Balıkesir'de kaza: 6 yaralı
Balıkesir'de kaza: 6 yaralı
Balıkesir'de kaza: 6 yaralı
Balıkesir'de kaza: 6 yaralı
Balıkesir'de kaza: 6 yaralı

YORUMLAR
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Balıkesir, Altıeylül, Tragger, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de kaza: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de kaza: 6 yaralı - Son Dakika
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