Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
H.Ş. idaresindeki bir kargo firmasına ait 10 BGF 42 plakalı minibüs, Yaya Mahallesi girişindeki trafik ışıklarında bekleyen Ali Biçici'nin kullandığı 35 YK 618 plakalı tıra arkadan çarptı. Sürücü H.Ş, çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen minibüste sıkıştı.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan H.Ş, Gömeç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de kazada hurdaya dönen minibüste sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika