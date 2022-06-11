Balıkesir'de kazada ölen minibüs sürücüsünün cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Balıkesir'de kazada ölen minibüs sürücüsünün cenazesi defnedildi

11.06.2022 19:20
Balıkesir'de kazada ölen minibüs sürücüsünün cenazesi defnedildi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 8 kişiden minibüs sürücüsü Süleyman Altınyurt'un cenazesi toprağa verildi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 8 kişiden minibüs sürücüsü Süleyman Altınyurt'un cenazesi toprağa verildi.

Altınyurt'un cenazesi, Dursunbey'e bağlı kırsal Çınar Mahallesi'ne getirildi.

Mahalle meydanında düzenlenen törende, helallik alındı. Altunyurt'un cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Törene, Altınyurt'un eşi Serpil Altınyurt ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Kepsut Kaymakamı Altay Karadağ, Dursunbey Belediye Başkan Vekili Sadettin Aslan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Olay

Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde, Balıkesir'de bir düğüne katılmak üzere Dursunbey'e bağlı kırsal Kızılöz Mahallesi'nden yola çıkan kişileri taşıyan Süleyman Altınyurt (38) yönetimindeki 10 AEA 731 plakalı minibüs ile Ali İhsan Güven'in kullandığı 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpışmıştı.

Kazada, minibüsü kullanan Altınyurt ile aynı araçtaki Ayşe Karaca (59), Ayşe Atik (49), Hatice Karakoç (49), Aysel (46) ve Emine Turhan (67), Ramazan Konak (52) ve Meryem Cebeş (42) hayatını kaybetmişti. Kazada, aralarında kamyon sürücüsünün de bulunduğu 10 kişi ise yaralanmıştı.

Balıkesir'de kazada ölen minibüs sürücüsünün cenazesi defnedildi
Balıkesir'de kazada ölen minibüs sürücüsünün cenazesi defnedildi
Balıkesir'de kazada ölen minibüs sürücüsünün cenazesi defnedildi
Balıkesir'de kazada ölen minibüs sürücüsünün cenazesi defnedildi
Balıkesir'de kazada ölen minibüs sürücüsünün cenazesi defnedildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hasan Şıldak, Balıkesir, Çınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de kazada ölen minibüs sürücüsünün cenazesi defnedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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