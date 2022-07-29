AÇ KALAN YABAN DOMUZLARI ALTINOLUK'A İNDİ - Son Dakika
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AÇ KALAN YABAN DOMUZLARI ALTINOLUK'A İNDİ

29.07.2022 11:52

BALIKESİR'de Kazdağları eteklerine kurulu turistik mahalle Altınoluk'a, 3'ü yavru, 8 yaban domuzu indi.

BALIKESİR'de Kazdağları eteklerine kurulu turistik mahalle Altınoluk'a, 3'ü yavru, 8 yaban domuzu indi. Mahallede oturan Bülent Ceylan, domuzların sık sık yerleşim yerlerine indiğini belirterek, Domuzları hemen hemen her akşam görüyorum. Onları ekmek ve simitle besliyorum. Onlar bize, biz de onlara alıştık dedi.

Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde yaban domuzları yiyecek bulabilmek için zaman zaman yerleşim yerlerine iniyor. Site bahçeleri ile çöp konteynerlerinin kenarında yiyecek arayan domuzlar, cep telefonu kameralarıyla görüntüleniyor. Mahallelinin beslediği domuzların alıştıkları kişilerden kaçmaması dikkat çekiyor. Bülent Ceylan, kamyoneti ile Kazdağları eteklerinde gezip, yerleşim yerlerine inen domuzları besliyor. Ceylan dün de yol kenarındaki 3'ü yavru 8 yaban domuzunu görünce araçtan indi. Arkadaşlarının uyarısına aldırış etmeyen Ceylan, Onları yakalayacağım diyerek üzerlerine doğru koştu. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bülent Ceylan, Domuzlar belirli bir sayıda olduğunda ekosistem içinde önemli. Domuzları hemen hemen her akşam görüyorum. Onları ekmek ve simitle besliyorum. Onlar bize, biz de onlara alıştık dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AÇ KALAN YABAN DOMUZLARI ALTINOLUK'A İNDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: AÇ KALAN YABAN DOMUZLARI ALTINOLUK'A İNDİ - Son Dakika
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