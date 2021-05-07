Balıkesir'de kekik hasadına başlandı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, bahar yağışlarının bol düşmesi sonucu Madra dağı eteklerindeki arazilerde çok miktarda kekik çıktı. Vatandaşlar zeytinliklerin aralarındaki kekikleri hasat etmeye başlarken, Madra kekiğinin çok şifalı olduğu kaydedildi.

Burhaniye yöresinde bahar yağışlarının bol düşmesi meralardaki kekikleri coşturdu. Madra dağı eteklerinde aşırı miktarda kekik çıktı. Madra dağı eteklerindeki arazilerde kekik hasadı yapan vatandaşlar, herkesin ihtiyacı kadar kekik toplamalarını istedi. Kırsal Şarköy mahallesindeki zeytinliklerde kekik hasadı yapan vatandaşlar, evlerine ellerinde kekik dolu poşetlerde mutlu döndü. Madra kekiğinin çok şifalı olduğunu anlatan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban, "Madranın şifalı dağlarında şifalı kekik topladık. Tabi, bahar yağmurları ile birlikte inanılmaz bir kekik artışı oldu. Kazdağının klima tik iklimi ile bu tarafa gelen iyotlu rüzgarları ile birlikte inanılmaz bir lezzet. Kekik. kalp sağlığını korur. Kansere karşı koruyucudur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sindirim sistemi sorunlarını da giderir. Herkesin kendisinin ihtiyacı kadar Madra dağlarına gelip bu kekiği toplamalarını istiyoruz. Özellikle, bu dönemlerde, hem psikolojik olarak hem de ayrı bir lezzet ve şifa kaynağı olarak gelmeleri gerekiyor" dedi. Namık Kemal Gedikoğlu'da, "Buradaki kekiklerin ne kadar lezzetli olduğunu arkadaşlar bize söyledi. Biz burada zamanımızı değerlendirerek bu günkü ihtiyacımız kadar kekik topladık. Herkesi, ihtiyacı kadar kekik toplama için Madra dağına davet ediyoruz" dedi. Necmi Karademir ise," Bu arada doğal kekiğe rastladık. Kekik çok şifalı bir bitki. Bunun çayını da içebilirsiniz. Pandemide de çok şifalı olduğunu ben doktorlardan duydum. Geldik ve ihtiyacımız kadar kekiği aldık dönüyoruz" diye konuştu.