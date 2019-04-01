Balıkesir'de Kesin Olmayan Seçim Sonuçları
1 saat önce
Balıkesir'de kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesini Cumhur İttifakı adayı AK Partili Yücel Yılmaz kazandı.
Balıkesir
'de kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesini Cumhur İttifakı adayı AK Partili Yücel Yılmaz
kazandı. Balıkesir il genelinde ise 20 ilçede 4 siyasi parti başarıya ulaştı. Türkiye
'de kıyasıya rekabetin yaşandığı 31 Mart Yerel Seçimleri Balıkesir'de de tamamlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre 20 ilçesi bulunan Balıkesir'de AK Parti 10, CHP
8, DP 1 ve İP 1 belediye kazandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında ise kazanan AK Parti oldu. Sonuçlara göre; Marmara Süleyman Aksoy
, Kepsut İsmail Cankul
, Dursunbey Ramazan Bahçavan
, Bigadiç İsmail Avcu
, Sındırgı Ekrem Yavaş
, Savaştepe
Turhan Şimşe), Altıeylül Hasan Avcı
, Karesi Dinçer Orkan
, İvrindi Yusuf Cengiz
ve Havran
'da Emin Ersoy
ile AK Parti kazandı. Erdek Hüseyin Sarı
, Bandırma Tolga Tosun
, Manyas Tancan Barçın
, Balya Orhan Gaga
, Edremit Selman Hasan Arslan
, Burhaniye Ali Kemal Deveciler
, Gömeç Mehmet İrem Himam
ve Gönen
'de İbrahim Palaz
ile CHP başarıya ulaştı. Seçimlerde Ayvalık
'ta Demokrat Parti Mesut Ergin
ve Susurluk
'ta İyi Parti Nurettin Güney
ile seçimden galip çıkan taraf oldu. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:03 Kaynak: İHA
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