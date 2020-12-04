Balıkesir'de kesintisiz yasak başladı - Son Dakika

Balıkesir'de kesintisiz yasak başladı

Balıkesir'de kesintisiz yasak başladı Uzun zamandır uygulanmayan ve kabine toplantısı sonrası tekrar kararı alınan kesintisiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı an itibariyle Balıkesir'de başladı.

Balıkesir'de kesintisiz yasak başladı BALIKESİR - Uzun zamandır uygulanmayan ve kabine toplantısı sonrası tekrar kararı alınan kesintisiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı an itibariyle Balıkesir'de başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Pazartesi günü yapılan kabine toplantısı sonucunda Cuma akşamı saat 21: 00'dan Pazartesi günü sabah 05: 00'a kadar sürecek olan kesintisiz sokağa çıkma yasağı Balıkesir'de de başladı. Yasağın başlamasıyla beraber şehrin birçok noktasında polis ekipleri sıkı bir şekilde denetimlerini sürdürüyorlar.

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