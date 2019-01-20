Balıkesir'de Kilikya Dönemine Ait Yıldız Avcısı Heykeli Ele Geçirildi
52 dakika önce
Balıkesir'de jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenledikleri operasyonda Kilikya dönemine ait bir heykel ele geçirdi.
Balıkesir
'de jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenledikleri operasyonda Kilikya dönemine ait bir heykel ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma
Komutanlığının istihbari çalışmaları sonucu A.A. ve A.D.'nin elinde tarihi eser olduğunun belirlenmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararı ile 34 plakalı araçta Karesi
ilçesine bağlı Üçpınar
Mahallesi'nde arama yapıldı. A.A. ve A.D.'nin bulunduğu araçta Kilikya dönemine ait 1 adet yıldız avcısı heykeli bulundu. Tarihi eser kaçakçılığından 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:44 Kaynak: İHA
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