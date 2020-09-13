Balıkesir'de kimliğini evinde unutan KPSS adayının imdadına jandarma yetişti - Son Dakika

Balıkesir'de, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumuna katılmak için geldiği okulda kimliğinin yanında olmadığını fark eden aday, jandarmanın yardımıyla sınava girdi.

Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü'ndeki Mimarlık ve Mühendislik Fakültesine gelen Aslı Şen, kimliğinin yanında olmadığını fark etti.

Sınava girememe tehlikesi yaşayan Şen'e, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekibi yardımcı oldu.

Jandarma trafik ekibiyle Paşaalanı Mahallesi'ndeki evine giden Şen, kimliğini alarak okula döndü.

Görevlilere teşekkür eden Şen, "Allah sizden razı olsun. Bir gün astsubay olursam sizi hep hatırlayacağım, dua edeceğim size." dedi.

Kimliğine kavuşan Aslı Şen, daha sonra sınav salonuna girdi.