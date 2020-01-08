Balıkesir'de kimyasal karışımlı 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de kimyasal karışımlı 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Balıkesir'de kimyasal karışımlı 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

6 saat önce

Balıkesir'de, Tekirdağ'dan yola çıktığı belirlenen bir kamyonette kimyasal karışımlı 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Balıkesir'de kimyasal karışımlı 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]

Balıkesir'de, Tekirdağ'dan yola çıktığı belirlenen bir kamyonette kimyasal karışımlı 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonetle Tekirdağ'dan Balıkesir'e akaryakıt kaçakçılığı yapılacağı bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, aracı bir süre takip ettikten sonra kent girişinde durdurdu. Araçta incelemelerde bulunan ekipler, kimyasal karışımlı 4 ton kaçak akaryakıt ile bir aktarım pompasını ele geçirdi.

Kamyonetteki 3 kişi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Balıkesir, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:16 Kaynak: AA
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