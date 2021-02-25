Balıkesir'in Havran ilçesinde, aracına küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takarak takip ettiği doktor kızını silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mustafa Ali Yılmaz (69) ile eski eşi Gülden Y. ve avukatı katıldı.

Duruşmada, akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden Yılmaz'a, silah ruhsatlarını nasıl aldığı soruldu. Sanık, ruhsat alınırken çok ayrıntılı inceleme yapılmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın sağlık raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan sanığın eski eşi Gülden Y, kızını öldüren eski eşinin akli dengesinin yerinde olduğunu söyledi.

Kızının bilinçli bir şekilde öldürüldüğünü iddia eden Gülden Y, "Birazcık vicdanı, merhameti olsa çocuğuna bunu yapmazdı. Biz de buraya, bu duruma gelmezdik. Ortada bunu yapabileceği, yapmak zorunda olduğu hiçbir şey yok. Ben mutlu değildim. 'Sen kötü bir kocasın, ben seninle aynı çatı altında yaşamak istemiyorum' dedim. Bunun için insan evladını öldürür mü?" diye konuştu.

Olay

Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz (28), iki arkadaşıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) hazırlanmak üzere 2019 yılı haziran ayında Antalya'dan Balıkesir'e gitmişti.

Eşi Gülden Y. ile boşanma davası süren Mustafa Ali Yılmaz'ın, aracına GPS cihazı yerleştirdiği kızını 27 Haziran 2019'da, 35 KC 919 plakalı otomobiliyle takibe başlamış, Havran'ın Şapçı mevkisinde onun kullandığı 07 GCG 26 plakalı otomobili arkasından çarparak yoldan çıkarmıştı. Annesinin yerini söylemeyen tartıştığı kızını otomobiline götürerek 11 el ateş edip öldürdüğü iddia edilen ve yaya olarak kaçarken jandarma ekiplerinin takibi sonucu silahıyla yakalanan baba tutuklanmıştı.

Mustafa Ali Yılmaz hakkında "canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Gülden Y. ise geçen sene ocak ayında sanıktan boşanmıştı.