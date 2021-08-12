Balıkesir'de klima yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı - Son Dakika

Yangın nedeniyle trafiğe kapanan yol, yangının söndürülmesi ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.

Balıkesir- Bursa kara yolu Değirmen boğazı mevkisinde Mehmet Telli idaresindeki 42 AIF 690 plakalı tıra bağlı 42 AHD 178 plakalı split klima yüklü dorsede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Balıkesir 'de split klima yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

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