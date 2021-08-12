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Balıkesir'de klima yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı - Son Dakika

Balıkesir'de klima yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı

12.08.2021 00:41
Balıkesir'de klima yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı, System.String[]

Balıkesir'de split klima yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir'de split klima yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir- Bursa kara yolu Değirmen boğazı mevkisinde Mehmet Telli idaresindeki 42 AIF 690 plakalı tıra bağlı 42 AHD 178 plakalı split klima yüklü dorsede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yoldan geçen sürücüler yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaparken, durum itfaiyeye bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tırda bulunan klimalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle trafiğe kapanan yol, yangının söndürülmesi ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.

Balıkesir'de klima yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı
Balıkesir'de klima yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı
Balıkesir'de klima yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı

Balıkesir, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de klima yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı - Son Dakika


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