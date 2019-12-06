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Balıkesir'de KOBİ'lere 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi

6 saat önce

BALIKESİR'de, TÜRKONFED, Visa ve UNDP tarafından gerçekleştirilen 'İşimi Yönetebiliyorum' Projesi'nin 4. Eğitimi, GÜNMARSİFED ev sahipliğinde düzenlendi.

Balıkesir'de KOBİ'lere 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi, System.String[]

BALIKESİR'de, TÜRKONFED, Visa ve UNDP tarafından gerçekleştirilen 'İşimi Yönetebiliyorum' Projesi'nin 4. Eğitimi, GÜNMARSİFED ev sahipliğinde düzenlendi.

Küresel rekabetin önemli oyuncularından olan ve Türkiye ekonomisine can veren KOBİ'lerin (Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler) faaliyetlerini dijital ortama taşımalarına destek olmak ve uluslararası rekabet güçlerini artırmak amacıyla Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile hayata geçirilen 'İşimi Yönetebiliyorum' Projesi'nin 4. Eğitimi, Güney Marmara Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNMARSİFED) ev sahipliğinde Balıkesir'de düzenlendi. Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanan eğitim programı ile 2 gün boyunca KOBİ'lere finansal raporlama ve finansa erişim, dijital pazarlama, e-ticaret, yenilikçi iş modelleri hakkında kapsamlı bilgiler veriliyor. Türkiye'den 27 bankanın bir araya gelerek desteklediği 'İşimi Yönetebiliyorum' projesi ile 3 yılda 18 kentte 3 bin KOBİ'ye ulaşılması hedefleniyor.

GÜNMARSİFED ev sahipliğinde bugün başlayan ve 2 gün sürecek olan toplantının açılış konuşmalarını GÜNMARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tamer Çelik ve Balıkesir Ticaret Odası (BATO) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula yaptı. Kula, "Son yıllarda dijital dönüşüm, endüstri 4.0 gibi kavramlar, artık hayatımızda her geçen gün daha çok duyduğumuz kelimeler arasına girmeye başladı. Biz de KOBİ'ler olarak bu dijital dönüşümü kendimizde sağlamalıyız. Bunu daha fazla konuşmak ve kendi şirketlerimizde bu dönüşümü sağlamak durumundayız. Türkiye'nin geleceği çok aydınlık. Geriye doğru değil hep ileri doğru bakmak gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfusu avantaja çevirebileceğine inanıyoruz.  Sadece olumsuzluğa düşüp yakınmaktansa, bizler bu ülke için ne yapabiliriz, bence buna hep beraber kafa yormalıyız. Kadın, erkek demeden bu ülkenin daha refah bir çerçeve yaşaması için ne yapabiliriz, bunu kendimizde sorgulamalıyız" dedi.

KOBİ'lerin rekabetçiliğine vurgu yapan GÜNMARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tamer Çelik ise "KOBİ'lerin 2020 yılına güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ile giriş yapması için, yetkinlikleri geliştirilmeli, dijital dönüşüm sürecine entegre edilmeli, üretime ve yatırıma dönüşecek teşvik, kredi ve desteklerden yararlandırılmalı, finansmana erişim başta olmak üzere, nitelikli insan kaynağı ile ihracat güçleri artırılmalıdır. 'Yerelden-küresele' rekabetçilik zincirinde yeni bir kalkınma modelini harekete geçirecek yol, büyümemizi sürdürülebilir kılacak KOBİ'lerimizden geçmektedir" diye konuştu. İki gün sürecek olan program akademisyenlerin de katılımlarıyla devam ediyor.


Balıkesir, Visa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:34 Kaynak: DHA
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