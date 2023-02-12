Balıkesir'de kokoreç imalathanesindeki patlamada 18 kişi yaralandı - Son Dakika
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Balıkesir'de kokoreç imalathanesindeki patlamada 18 kişi yaralandı

12.02.2023 10:30
Balıkesir'de kokoreç imalathanesindeki patlamada 18 kişi yaralandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kokoreç üretim işletmesinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 18 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kokoreç üretim işletmesinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göbel Mahallesi'nde Ramazan Kalçık'a ait kokoreç üretim işletmesinin ocak bölümünde LGP tanklarından sızan gazın sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlamada, iş yerinde çalışan 18 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan 5'i Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekiplerin patlamaya ilişkin araştırmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de kokoreç imalathanesindeki patlamada 18 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de kokoreç imalathanesindeki patlamada 18 kişi yaralandı - Son Dakika
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