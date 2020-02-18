Balıkesir'de komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturmada 4 gözaltı - Son Dakika

Balıkesir merkezli 5 ilde, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 6 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını örgüt üyelerine verdikleri iddiasıyla 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçık ve Organize Suçlarla Mücadelesi (KOM) ekiplerince, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.