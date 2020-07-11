Balıkesir'de komşusu tarafından vurulan kişi öldü - Son Dakika

Balıkesir'in Havran ilçesinde komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, kırsal Kocadağ Mahallesi'nde yaşayan kepçe operatörü Yaşar Solmaz (52) ile komşusu Yusuf Ç. arasında ilçe merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Ç, yanındaki av tüfeği ile Solmaz'ı vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Solmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Solmaz'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın ardından kaçan Yusuf Ç, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu Kocadağ Mahallesi'nde saklandığı bir evde yakalandı.