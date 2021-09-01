BALIKESİR'DE KONSER VEREN HALUK LEVENT, KOVİD OLDUĞUNU AÇIKLADI - Son Dakika

BALIKESİR konserinin ardından Kovid-19 testi pozitif çıkan Haluk Levent, 2 doz aşı olduğunu açıkladı. Hastalığı farkında olmadan geçirdiğini söyleyen Levent, "PCR testi pozitif çıkmış. Ben de inanamıyorum. Yani şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü hiçbir belirtisi yok. Kovid-19 olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor, 2 kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyorö dedi.

Ahbap Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, dün akşam Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Avlu Havuzlu Amfi Alanı'nda, konser verdi. Konser öncesi test yaptıran Haluk Levent, Kovid-19 hastası olduğunu öğrendi. Hiçbir belirtisi olmamasının şaşkınlığını yaşadığını ifade eden Haluk Levent, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Canlarım, bugün Moskova'da, Rus Kızılordu ile provalar yapacaktım, Cumhuriyet marşlarıyla ilgili. Biliyorsunuz, Rus Kızılordu'yla gelecek ay konserlerim var. Ama olmadı, Moskova'ya gidemedim. Çünkü dünden yaptırdığım PCR testi, pozitif çıkmış. Bende inanamıyorum. Yani şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü hiçbir belirtisi yok. Kovid-19 olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor, 2 kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben hafif niye atlatıyorum, onu da bilmiyorum. Dediğim gibi hiç değişen bir şey yok. Ama yine de birkaç gün konserlerim vardı, onlar ertelenecek. Sizlerle paylaşmak istedim. Ahbap faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu şekilde zoom toplantılarına giriyorum. Bilginize.ö