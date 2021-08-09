BALIKESİR - Kontrolden çıkan otomobil, emniyet şeridinde duraklayan araca çarptı - Son Dakika

BALIKESİR - Kontrolden çıkan otomobil, emniyet şeridinde duraklayan araca çarptı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İsa Çiftçi'nin (44) kullandığı 35 AKB 629 plakalı otomobil, İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Savaştepe Gişeleri yakınlarında kontrolden çıkarak, emniyet şeridinde duraklayan Halil Yüksel Baydar (60) yönetimindeki 34 BB 057 plakalı otomobile çarptı. Otoyolun güvenlik kamerasınca görüntülenen kazada, Baydar idaresindeki otomobilde bulunan Gülay Baydar (50) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücüler İsa Çiftçi ve Halil Yüksel Baydar ile araçlardaki İpek (43), Berra Nur (13) ve Halil Efe Çiftçi (6) ile Muazzez (69) ve Elmas Doyuranlı (70) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Soma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gülay Baydar'ın cansız bedeni ise Savaştepe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Son Dakika

Fenerbahçe, her konuda anlaşmaya vardığı Arsenal futbolcusu Kolasinac'ı İstanbul'a getiriyor

CHP'den "Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü" iddiasına yanıt: Milletin asıl gündemini çalma çabası

Büyük bomba Burak Yılmaz'ın babasından geldi: Uğurcan Çakır çok hızlı şekilde Lille'e imza atabilir

Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi

Alişan sahnelere geri dönüyor! Geçtiğimiz ay hem kardeşini hem kuzenini kaybetmişti

Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı

Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı

Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu