Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Konut Satışları Azaldı

Balıkesir'de Konut Satışları Azaldı

38 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu Balıkesir Bölge Müdürlüğü (TÜİK) tarafından açıklanan bilgilere göre Balıkesir'de 2018 yılı Mart ayına göre konut satışları yüzde 17.3 oranından azalış gösterdi.

Balıkesir'de Konut Satışları Azaldı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu Balıkesir Bölge Müdürlüğü (TÜİK) tarafından açıklanan bilgilere göre Balıkesir'de 2018 yılı Mart ayına göre konut satışları yüzde 17.3 oranından azalış gösterdi.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Balıkesir'de bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 17.3 oranında azalma göstererek bin 673 konut satışı gerçekleşti. Balıkesir' deki toplam konut satışları içinde ikinci el satışı yüzde 70.4 oran ile bin 178 konut satılırken, yeni evlerin satış oranı yüzde 29.6 ile 495 konut satıldı.Balıkesir'de yine aynı tarih verilerine göre 187 adet ipotekli satış gerçekleşti. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:19 Kaynak: İHA

Ekonomi
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