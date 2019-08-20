Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de konut satışları azaldı
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Balıkesir'de konut satışları azaldı

17 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Balıkesir'de 2019 yılı Temmuz ayında 2 bin 434 konut satıldı.

Balıkesir'de konut satışları azaldı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Balıkesir'de 2019 yılı Temmuz ayında 2 bin 434 konut satıldı.

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Balıkesir'de 2019 yılında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.1 oranında azalış ile 2 bin 434 konut satışı gerçekleşti. Balıkesir'deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 70.4 ile bin 714 konut oluştururken, ilk satışların payı ise yüzde 29.6 ile 720 konut oldu. Balıkesir'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48.2 azalış ile 277 adet ipotekli konut satışı gerçekleşti. - BALIKESİR
Türkiye İstatistik Kurumu, Balıkesir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:01 Kaynak: İHA
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