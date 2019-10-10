Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de köpekbalığına işkence
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Balıkesir'de köpekbalığına işkence

1 saat önce

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir balıkçıya, avlanmak amacıyla açıldığı denizde yakaladığı bir köpekbalığına işkence ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Balıkesir'de köpekbalığına işkence, System.String[]

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir balıkçıya, avlanmak amacıyla açıldığı denizde yakaladığı bir köpekbalığına işkence ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.

B.S, balık avlamak için teknesiyle Turanköy mevkisinden Marmara Denizi'ne açıldı. Denizde, "sapan köpekbalığı" yakalayan B.S, balığı denize bırakırken yumruk ve tekme attığına ilişkin görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.

Görüntüleri izleyen bazı kişiler, durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), İlçe Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, B.S'ye Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 773 lira ceza verdi.

Marmara Denizi, Balıkesir, Erdek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:30 Kaynak: AA
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