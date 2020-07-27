Balıkesir'de "Körfez Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı" yapıldı - Son Dakika

Türkiye Kent Konseyleri Birliğince düzenlenen "Körfez Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı", Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi.

İlçedeki bir termal oteldeki çalıştayda, Türkiye'nin değişik bölgelerinden çok sayıda kent konseyi temsilcisi ile çevre dernekleri bir araya geldi.

Toplantıda, Balıkesir'deki çevre ve iklim değişiklikleri ile ilgili konular ele alındı.

Sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Devlet Su İşleri (DSİ), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerin de hazır bulunduğu çalıştayda, 5 atölyede katılımcılar deniz ve kıyı kirliliği, kanalizasyon, şebeke ve arıtma tesisleri, çevre bilinci ve koruma kültürü, iklim değişikliği ve önlemler gibi konu başlıkları üzerine konuşma yaptı.

Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, "Balıkesir'de Sürdürülebilir Çevre Yönetimi" paneli ile "En Büyük Küresel Tehdit İklim Değişikliği" konferansı da düzenlendi.

Yücel Yılmaz: "Kararları beraber almamız lazım"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, bölge hakkında alınacak tüm kararların orada yaşayan insanlarla birlikte alınması gerektiğini söyledi.

Çalıştaydan çıkan verilerin Balıkesir ve bölgenin sorunlarını net bir şekilde ortaya koyacağına inandığını ve sonuçların da bilimsel olarak araştırılıp değerlendirileceğini belirten Yılmaz, "Kararları beraber almamız lazım. Yaz ve kış nüfusundaki farklılıklar nedeniyle sistemi oryante etmek zor. Bu nedenle aklın ve bilimin ışığında, bölge halkıyla birlikte planlamalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.