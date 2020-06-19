Balıkesir'de korkunç cinayet - Son Dakika

Balıkesir'de korkunç cinayet
Balıkesir'in Havran ilçesinde boğazı kesilerek öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu.
Balıkesir'in Havran ilçesinde boğazı kesilerek öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Çamdibi Mahallesi Entur kavşağı civarında metruk bir binanın yakınında 10 H 0388 plakalı BMC marka açık kasa kamyonetin zeminde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış bir şahsın yattığı bilgisi üzerine çok sayıda jandarma ekibi bölgeye sevk edildi. Yapılan ilk incelemede boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış olarak bulunan cesedin Çamdibi Mahallesinde yaşayan Yusuf Duman'a (55) ait olduğu belirlendi. Olay yeri incelemesinden sonra Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Duman'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Katil zanlısının belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cinayet zanlısı olarak bir Afgan uyruklu şahsın arandığı ileri sürüldü. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 02:54 Kaynak: İHA
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