Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de korkutan depremler
Son Dakika Güncel Balıkesir'de korkutan depremler - Son Dakika

Balıkesir'de korkutan depremler

6 saat önce

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 15.15'te 3.9 ve saat 15.27'de 3.2 büyüklüğündeki depremler, vatandaşlarda korku ve panik oluşturdu.

Balıkesir'de korkutan depremler, System.String[]

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 15.15'te 3.9 ve saat 15.27'de 3.2 büyüklüğündeki depremler, vatandaşlarda korku ve panik oluşturdu.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.15'te merkez üssü Bigadiç ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde ve Sındırgı ilçesinde saat 15.27'de de 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Art arda oluşan depremler Bigadiç ve Sındırgı'da korkuya ve paniğe neden olurken, deprem Balıkesir ve çevresinde de hissedildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Sındırgı, Bigadiç, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
ABD: Türkiye S-400'lerden kurtulmalı, yaptırımlar hala masada MAK araştırma son anketi açıkladı: Meclis'te yer alan partilerin oy oranlarında büyük düşüş var Rum yönetiminden 6 gün sonra gelen KKTC bayrağı açıklaması: Yakanları araştıracağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 22:35:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de korkutan depremler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]