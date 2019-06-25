Balıkesir'de korkutan orman yangın: Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
1 saat önce
Balıkesir'de korkutan orman yangın: Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor Makilik alanda başlayan orman yangını çevredeki kızılçam ormanını ve zeytin ve zeytin bahçelerinde tehdit ediyor.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:05 Kaynak: İHA
'de korkutan orman yangın: Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Makilik alanda başlayan orman yangını çevredeki kızılçam ormanını ve zeytin ve zeytin bahçelerinde tehdit ediyor.
BALIKESİR - Balıkesir'in Havran
ilçesi Büyükdere
mahallesi Akçapınar mevkisindeki makilik ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına Madra Dağı
eteklerindeki yerleşim yerlerine yakın bir noktadaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Edremit
Orman İşletme Bünyesinde görevli bir helikopter ile havadan, 4 arazöz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye aracı olmak üzere sekiz araç ile de karadan söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
Makilik alanda başlayan orman yangını çevredeki kızılçam ormanını ve zeytin ve zeytin bahçelerinde tehdit ediyor. Bölgede sert esen poyraz fırtınası nedeniyle yargının kontrol altına alınmasında güçlük çekiliyor.
Bölgenin sarp olması nedeniyle de yanan alana ekipler ulaşmakta güçlük çekiyor.
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