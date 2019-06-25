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Balıkesir'de korkutan orman yangını

4 dakika önce

Balıkesir'in Havran ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde makilik ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Balıkesir'de korkutan orman yangını, System.String[]
Balıkesir'in Havran ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde makilik ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Akçapınar mevkisi Madra Dağı eteklerinde yerleşim yerlerine yakın bir noktadaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Edremit Orman İşletme Bünyesinde görevli bir helikopter ile havadan 4 arazöz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye aracı olmak üzere sekiz araç ile söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Makilik alanda başlayan orman yangını çevredeki kızılçam ormanını ve zeytin bahçelerini tehdit ediyor. Bölgede sert esen poyraz fırtınası nedeniyle yangının kontrol altına alınmasında güçlük çekiliyor.

Bölgenin sarp olması nedeniyle de yanan alana ekipler ulaşmakta güçlük çekiyor. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:57 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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