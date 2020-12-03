Balıkesir'de korona mücadelesinin altın anahtarı 'karantina mahalleleri' - Son Dakika

Balıkesir'de korona mücadelesinin altın anahtarı 'karantina mahalleleri'

03.12.2020 09:34
Balıkesir'de korona mücadelesinin altın anahtarı 'karantina mahalleleri', System.String[]

Korona virüs ile savaşan Balıkesir'de, pandemiye karşı en etkili savunmanın kırsal mahallelerde uygulanan karantinaların olması dikkat çekiyor.

Korona virüs ile savaşan Balıkesir'de, pandemiye karşı en etkili savunmanın kırsal mahallelerde uygulanan karantinaların olması dikkat çekiyor. Onlarca kırsal mahalle ve bu mahallelerdeki evlerde uygulanan karantinalar ile pandeminin artış hızının düşürülmesi amaçlanıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, özellikle kırsal mahallelerde yapılan karantina süreçleri esnasında vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, "Etrafımızda İzmir, Bursa, İstanbul gibi en fazla vakaların görüldüğü illerin ortasındayız. Turizm bölgesiyiz ve bu nedenle şehre giriş çıkış çok fazla. Şu an yayılımın çok hızlı olabileceği bir ortamda ilk günlere göre daha fazla büyümemiz var ama yanımızdaki şehirlere göre bu süreci iyi yönettiğimiz kanaatindeyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kısa süre önce İstanbul, Bursa ve İzmir gibi illerin 3. pik dönemini yaşadığını açıklamasının ardından gözler aynı coğrafyada bulunmasına rağmen üçüncü pik yapan illerin içinde yer almayan Balıkesir'e çevrildi. Balıkesir'in adının vaka artış hızı yüzde 50'nin üzerinde olan illerin arasında da olmayışı salgınla mücadelede kırsal mahallelerde uygulanan karantinaların önemini ortaya serdi. Pandemi sürecinden bu yana 20 ilçede 50 civarında kırsal mahallenin farklı zamanlarda karantinaya alınması ve bu yolla virüsün yayılımının kontrol edilmeye çalışılması Balıkesir'i çevresindeki büyükşehirlerden vaka artış hızı olarak geride bıraktığı iddia edildi.

Öte yandan, çevresindeki büyükşehirlere göre daha az vaka artışının yaşandığı Balıkesir'de kırsal mahalle karantinaları için tam bir seferberlik uygulanıyor. Karantinalarda vatandaşların mağdur olmaması için çalıştıklarını ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Başkan Yılmaz, "Pandemi 2019 yılının mart ayında başladığından itibaren valiliğimizin başkanlığında, ekiplerimiz ile beraber hızlı bir çalışmanın içine girdik. Ekim ayına geldiğimizde, Türkiye'de en az yayılım olan illerden biriydik. Temaslı ya da pozitif vaka olarak en az olma özelliğimizi sürdürdük. Şu an etrafımızda İzmir, Bursa, İstanbul gibi en fazla vakaların görüldüğü illerin ortasındayız. Turizm bölgesiyiz ve bu nedenle şehre giriş çıkış çok fazla. Kırsal mahallelerimiz ise izolasyonunu güzel yapıyorlardı. Fakat köylerimizde vaka sayısı artınca valimizin aldığı ve kaymakamlarımızın uyguladığı karar ile ve bizim büyükşehir olarak desteğimizle karantina uygulaması yapıyoruz. Şu an yayılımın çok hızlı olabileceği bir ortamda ilk günlere göre daha fazla büyümemiz var ama yanımızdaki şehirlere göre bu süreci iyi yönettiğimiz kanaatindeyiz. Ben başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, valimize ve kaymakamlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Yücel Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Karantina sürecinde köylerimizde vaka sayısını durdurup hastalarımızı orada tedavi edebildiklerimizi edip, edemediklerimizi de hastanelere alarak ilerlemesini hızlı bir şekilde durdurduk. Valiliğimiz ile ve vefa grupları ile koordineli bir çalışma yürüttük ve yürütüyoruz. Şu an kısıtlamaların devam ettiği bölgelerde valiliğimiz ile birlikte büyükşehir olarak güzel çalışmalara imza atıyoruz. 444 40 10 numaralı telefon ile gelen her çağrı ile karantinada bulunan kırsal bölgelerimizin ihtiyaçlarını gideriyor ve dezenfekte çalışmasını yürütüyoruz. İnşallah aşı da çözüm üretir ve ülke olarak bu süreci daha kolay şekilde atlatırız."

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi sürecinde umuma açık yerler, ibadethaneler, okullar, toplu taşıma araçları gibi 112 bin 852 noktada dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. 4,5 milyonu maske olmak üzere toplam 5 milyon 750 bin adet ekipman ve malzeme desteği sağladı. Odalar ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle, medikal malzeme desteğinden gıda ve sıcak yemek desteğine kadar her anlamda pandemi nedeniyle ekonomik kayıp yaşayan vatandaşların yardımında aktif rol oynadı. - BALIKESİR

Balıkesir'de korona mücadelesinin altın anahtarı 'karantina mahalleleri'
Balıkesir'de korona mücadelesinin altın anahtarı 'karantina mahalleleri'
Balıkesir'de korona mücadelesinin altın anahtarı 'karantina mahalleleri'
Balıkesir'de korona mücadelesinin altın anahtarı 'karantina mahalleleri'

Yücel Yılmaz, Koronavirüs, Karantina, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de korona mücadelesinin altın anahtarı 'karantina mahalleleri' - Son Dakika


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