Balıkesir'de korona vakaları 5'te bire düştü - Son Dakika

Balıkesir'de korona vakaları 5'te bire düştü

05.01.2021 09:00
Balıkesir'de korona vakaları 5'te bire düştü, System.String[]

Balıkesir'de göre covid-19 vakalarında düşüş oldu.

Balıkesir'de göre covid-19 vakalarında düşüş oldu. Bilim Kurulu tavsiyesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen sokağa çıkma kısıtlamasının neden olduğu vaka sayılarında yaşanan düşüş Balıkesir'de de etkisini gösterdi. Kasım ayında ikinci zirveyi yaşayıp günde 500'ün üzerinde pozitif vaka görülen şehirde Ocak ayı itibariyle rakamlar 100'lü sayılara geriledi. Kırmızıya boyanan haritalar da yeşile döndü.

Kasım ayı ile birlikte koronavirüs vakalarında yaşanan artış yeni yılla birlikte düşüşe geçtiği görülüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Hayat Eve Sığar uygulamasında Kasım ayında yüksek riskli bölgeyi ifade eden kırmızı renk hakim olurken, yeni yılla birlikte vaka sayılarındaki düşüş rengi yeşile döndürdü. Uygulamada Balıkesir merkezi genelinde orta riskli alan uyarısı yapılırken 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar da şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Kasım ayında 500'lerle ifade edilen koronavirüs vakaları 3 Ocak tarihi itibariyle günlük 100'lü rakamlarına düştü. Günlük vak'a sayılarındaki yaşanan düşüş vatandaşları memnun ederken, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Kasım ayından bu yana vaka sayılarında düşüşün yaşandığını belirterek vatandaşların alınan tedbirleri bire bir uygulamasıyla rakamların daha da düşeceğini ifade etti.

Vatandaş memnun

Yeni Çarşı'da esnaflık yapan Hikmet Karaman, "Vaka sayılarında düşüşler başladı, ölümlerde düşüşler yaşanıyor. Devletimizin, bakanlarımızın, doktorlarımızın dediğini harfiyen yaparsak bu işler düzelecek. Sokağa çıkma kısıtlamalarının vak'a sayılarında düşüşte önemi büyük, Televizyonlarda etkisi olduğunu görüyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olması lazım" diye konuştu. Balıkesirli İsmail Kurt ise vak'a sayılarındaki düşüşle ilgili görüşlerini, "Millet evde olunca tabi birazda bize yükleniyor. Ben bu hastalığın çabuk geçmesini istiyorum. Biraz daha düşsün. Ancak esnaf perişan. Sokağa çıkma kısıtlamasının vaka sayılarının düşmesinde etkisi var. Millet sağa sola fazla değmiyor o yüzden etkisi var" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs gazisi İsmail Arslan da, "Vaka sayılarındaki düşüş tabi ki hoşumuza gidiyor. Ama son zamanlarda mutasyon denilen bir olay var. Onun ne olduğunu çözemedik. Yani nedir, neyin nesidir, bu koronavirüsten daha mı etkili mi değil mi onun tereddüdü içerisindeyiz. Bence almamız gereken önlemleri sıkı bir şekilde almamız lazım. Şu dönemde öncelikle maske, mesafe, hijyene çok dikkat etmemiz lazım. Sokağa çıkma kısıtlamaları vak'a sayılarının düşüşünde çok etkili olduğunu düşünüyorum. Mesela bence 65 yaş üstünü iki gün, 18 yaş altını da okullar kapalı olmasıyla daha çok yapılırsa vak'a sayılarının düşeceğine eminim. Bakın şu son üç günlük yılbaşı kısıtlamasında bile vak'aların neredeyse yüzde 50'ye kadar düştüğünü, ölüm sayılarının düştüğünü görmekteyiz. Bu da iyiye işarettir. İnşallah aşının da ileriki zamanlarda bir faydası olur." - BALIKESİR

Balıkesir'de korona vakaları 5'te bire düştü
Balıkesir'de korona vakaları 5'te bire düştü
Balıkesir'de korona vakaları 5'te bire düştü
Balıkesir'de korona vakaları 5'te bire düştü
Balıkesir'de korona vakaları 5'te bire düştü
Balıkesir'de korona vakaları 5'te bire düştü
Balıkesir'de korona vakaları 5'te bire düştü

Cumhurbaşkanı, Balıkesir, Kasım, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de korona vakaları 5'te bire düştü - Son Dakika


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