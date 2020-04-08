Balıkesir'de korona virüs denetimleri devam ediyor - Son Dakika
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Balıkesir'de korona virüs denetimleri devam ediyor

27 dakika önce

Balıkesir Valiliği, korona virüs salgınına önlem olarak hijyen gereken iş yerlerinde çalışan personeli ve iş yerlerini denetlemeye devam ediyor.

Balıkesir'de korona virüs denetimleri devam ediyor, System.String[]

Balıkesir Valiliği, korona virüs salgınına önlem olarak hijyen gereken iş yerlerinde çalışan personeli ve iş yerlerini denetlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kontrolörleri, market ve fırınları denetlemeye devam ediyor.

Balıkesir'de yaşayan herkesin sağlığını korumak adına tüm önleyici tedbirleri aldıklarını söyleyen Vali Yazıcı, Korona Virüsle mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Korona virüs (Kovit-19) salgınıyla mücadele kapsamında halk sağlığının korunması amacıyla başlatılan çalışmalarını sürdüren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kontrolörleri, market ve fırınları denetlemeye devam ediyor.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan, Türkiye'de de vakaların arttığı Korona virüse karşı önlemler alınırken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı kontrol görevlileri, maske, bone eldiven ve koruyucu kıyafet giyerek gıda işletmelerine 15 Mart-6 Nisan tarihleri arasında alınan ve alınması gereken hijyenik önlemlere ilişkin bilgilendirme denetimi yaptı. Bilgilendirme denetimlerinde, Korona virüs (Kovid-19) işletmelerin aldığı hijyen tedbirleri, açıkta bulunan, istiflenen ürünler ve işletmelerde çalışan personellerin kılık kıyafet kurallarına uyumluluğu kontrol edildi.

Bu kapsamda gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla yıl boyu süren denetimler, bu dönemde daha da yoğunlaştırılarak, işletmeler hem bilgilendirildi hem de denetlendi.

Vali Yazıcı, "Tüm birimler hassayetle işinin başında"

Korona virüs Salgını ile Mücadele Kapsamında bütün kurumların görev başında olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Tüm dünya Korona virüsle mücadele ediyor. Devletimiz, milletimiz, topyekun bir gayret içerisinde. Bugünlerde büyük özveriyle çalışan başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere Bilim Kurulu üyelerine, ilgili tüm kurumlara, emniyet güçlerimize, sağlık çalışanlarımıza, basın mensuplarımıza, belediye personelimize ve görevi başında olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde Balıkesirli hemşehrilerimizin sağlığını korumak adına önleyici tedbirler aldık. Sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için lütfen zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın. Tüm birimler büyük bir titizlik ve hassasiyetle işinin başında" dedi.

Vali Yazıcı, "Denetimlerimiz aralıksız devam edecek"

Vatandaşların sağlığını tehdit edecek gıda üretim ve satışına geçit vermemek için denetimlerini aralıksız olarak sürdürdüklerini ifade eden Vali Yazıcı, "Balıkesir ilimizde kayıtlı kapsamda faaliyetini sürdüren toplam 371 adet 'Ekmek Fırını' bulunmaktadır. Bu ekmek fırınlarında Kovid-19 önlemleri kapsamında gerek Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekse Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurul kararlarına göre denetimler devam etmektedir. 1 Ocak 2020 tarihinden 6 Nisan 2020 tarihine kadar 504 Fırında denetim yapıldı. Bu denetimlerde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa istinaden denetimler yapıldı. Kovid-19 önlemleri başladıktan sonra 15 Mart 2020-6 Nisan 2020 tarihleri arasında 271 adet denetim yapılmıştır. Bu dönemde yapılan denetimler; Fırınlarda üretilen ekmeklerin satışında ve tüketiciye ulaşırken oluşabilecek bulaşma riskinin en aza indirilebilmesini amaçlamıştır. Bu kapsamda gıda denetçilerimiz 20 ilçede fırın çalışanlarını hijyen eğitimine aldılar. Korona virüse karşı bilgilendirme amaçlı yapılan bu denetimlerde özellikle personel hijyeni, el hijyeni, hasta personelin çalıştırılıp çalıştırılmadığı, alet, ekipmanların ve işletmelerin dezenfeksiyonu, maske, bone ve eldiven kullanımı, işletmelerin havalandırılması, açıkta gıda satışının yapılıp yapılmadığı denetlendi. Ayrıca virüs hakkında işletme sahiplerine bilgi aktarıldı ve alınması gereken tedbirler hakkında detaylı bilgi verildi. Vatandaşlarımız fırınlarda gördükleri eksiklikleri ALO 174 Gıda hattından ve 0501 174 01 74 Whatsapp hattından bildirebilirler" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 08:26 Kaynak: İHA

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