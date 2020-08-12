Balıkesir'de korona virüs karantinası - Son Dakika

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir mahalle artan korona virüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Karantina kararını Balıkesir Valiliği duyurdu.

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Eşeler Mahallesi, artan Covid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kepsut ilçemize bağlı Eşeler Mahallesi'nde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen yerleşim yeri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 12.08.2020 tarihinden itibaren karantina altına alınmıştır" denildi. - BALIKESİR