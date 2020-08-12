Balıkesir'de korona virüs karantinası - Son Dakika

Balıkesir'de korona virüs karantinası

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir mahalle artan korona virüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Balıkesir'de korona virüs karantinası, System.String[]

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bir mahalle artan korona virüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Karantina kararını Balıkesir Valiliği duyurdu.

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Eşeler Mahallesi, artan Covid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kepsut ilçemize bağlı Eşeler Mahallesi'nde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen yerleşim yeri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 12.08.2020 tarihinden itibaren karantina altına alınmıştır" denildi. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 17:45

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de korona virüs karantinası - Son Dakika
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