Balıkesir'de Korona virüs tedbirleri gözden geçildi - Son Dakika
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Balıkesir'de Korona virüs tedbirleri gözden geçildi

6 saat önce

Balıkesir Pandemi Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Balıkesir'de Korona virüs tedbirleri gözden geçildi, System.String[]

Balıkesir Pandemi Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı. Vali Ersin Yazıcı başkanlığında, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.


Toplantıda, daha önceden alınan Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile İçişleri Bakanlığının Korona virüs tedbirleri çerçevesinde Şehir Giriş-Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması genelgesinde yer alan ayrıntılar hakkında İl Pandemi Kurul Üyeleri bilgilendirildi. Valilik Kocaseyit Toplantı Salonunda yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yazıcı, mevcut tedbirleri gözden geçirmek hem de varsa yeni alınması gereken tedbirleri almak üzere bir araya geldiklerini söyledi. Alınan kararlara harfiyen uyulmasının önemine dikkat çeken Vali Yazıcı, Balıkesir genelinde genel olarak kararlara uyulduğunu ifade ederek, zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini belirtti. Hijyen ve izolasyon kurullarına uyulmasının önemine dikkat çekerek konuşmasını sürdüren Vali Yazıcı, tüm Balıkesirlilere göstermiş oldukları hassasiyet ve anlayış için teşekkür etti.


Pandemi kurulu kararları:


Toplum sağlığı ile kamu düzenini korumak ve virüsün yayılmasını engellemek adına önlemler ile ek tedbirlerin ele alındığı Vali Ersin Yazıcı'nın başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulunun 06.04.2020 tarih ve 2020/2 nolu kararı aşağıdaki şekilde.


1. Pazaryerleri ve benzeri kalabalıkların oluştuğu yerlerde, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda maskesiz giriş yapılmaması, girişlerde zabıta tarafından maske kontrolü yapılması, Büyükşehir, İlçe Belediyeleri ve ilgili oda tarafından dezenfektan bulundurulmasına, buralara girecek vatandaşlara maske dağıtılmasına,


2. Banka, PTT ve market gibi işyerlerinin şube ile bitişik olmayan bankamatikler hariç olmak üzere önünde ve içinde hizmet almaya gelenlerden oluşacak kalabalıkların önlenmesi, sosyal izolasyon mesafesine dikkat edilmesi ve bu kurumlar, işletmeler ve ilgili odaları tarafından maske dağıtılmasına,


3. Balıkesir İl genelinde beton santrallerinin pazar günleri çalışmamasına,


4. Bursa- İzmir otoyolunun Savaştepe ve Susurluk gişelerinin kapatılmasına,


5. Balıkesir ekonomisi tarım ve hayvancılık sektöründen büyük destek aldığından, ayrıca pandemi süresince vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarının karşılanabilecek düzeyde arz oluşturabilmek adına günlük tarım ve hayvancılık işleri tarla, süt toplama, arıcılık için, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü çiftçilerin faaliyetlerini yürüttükleri arazilerde olmak üzere tarım ve hayvancılık faaliyetleri için komşu iller ve İllerin komşu ilçeleri arasında geçiş noktalarından gidiş gelişlere kolaylık sağlanmasına,


6. Ekmek üreten işyerlerinin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri tarafından daha sık denetlenmesine,


7. Tarım Birlikleri, Hayvancılık Birlikleri, Kooperatifler, Süt Toplama Birlikleri, Üretici Birlikleri binalarının önlerinde sosyal izolasyonun sağlanması, mümkünse randevu sistemi ile çalışılmasına, bina önünde bekleyenler için ilgili birlikler tarafından dezenfektan ve maske temin edilmesine,


8. Kalabalıkların oluşmasına sebep olabilecek alışveriş işyerlerinin yoğun olduğu caddelerin ilçe mülki idare tarafından gerektiğinde araç ve yaya trafiğine kapatılmasına,


9. Fabrikalar ve işyerleri çalışanlarının çalışmalarında sosyal izolasyon kuralına uygun şekilde faaliyet göstermelerine, işletme sahipleri ve mesul müdürlerinin bu konudan sorumlu olmalarına,


10. Çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlarının 30.06.2020 tarihinde son bulacağı belirtilmekte bu sürenin pandemi nedeni ile uzatılması talebinin ilgili bakanlığa yazılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne kararın gönderilmesine, Oy birliğiyle karar verildi. Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerini belirtmeleriyle sona erdi.


Toplantıya Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra; Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Kurtuluş Candan, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Refik Budak, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Mehmet Suluoğlu, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Gökhan Taşkın, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Erol Dinçer, Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, İl Göç İdaresi Müdürü Tolga Serbest katıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:37 Kaynak: İHA

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